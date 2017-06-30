Житель Архангельска нашел в лесу химическое оружие времен Первой мировой войны
30 июня 2017, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Прогулка по лесу для жителя Архангельской области 30 июня закончилась спецоперацией региональных сил МЧС. Мужчина в лесу наткнулся на снаряды времен Первой мировой войны, причем снаряды для химатаки.
Снаряды с «горчичным газом» (иприт) обнаружил в лесу житель Архангельской области, сообщает ТАСС.
Страшную находку мужчина сделал недалеко от федеральной трассы М-8. Вначале горожанин заметил вертикально торчащие из земли вершины снарядов. То есть предметы показались бдительному прохожему похожими на снаряды и он был поражен, что его догадка оправдалась, когда он подошел поближе. Трогать находку мужчина не стал, сразу вызвав спасателей.
Взрывотехники установили, что найденные снаряды - химические снаряды британского производства. Боеприпасы были начинены ипритом, боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия. Снаряды были начинены и поражающими элементами для двойного урона противнику.
Специалисты объясняют закладку снарядов тем, что интервенты устанавливали их в качестве минных заграждений перед частями наступающей Красной армии. Предохранители со снарядов были сняты и любое неосторожное движение могло привести к взрыву.
Все найденные боеприпасы уничтожены на полигоне под Архангельском.