Житель Архангельска нашел в лесу химическое оружие времен Первой мировой войны

Прогулка по лесу для жителя Архангельской области 30 июня закончилась спецоперацией региональных сил МЧС. Мужчина в лесу наткнулся на снаряды времен Первой мировой войны, причем снаряды для химатаки.

Снаряды с «горчичным газом» (иприт) обнаружил в лесу житель Архангельской области, сообщает ТАСС.

Страшную находку мужчина сделал недалеко от федеральной трассы М-8. Вначале горожанин заметил вертикально торчащие из земли вершины снарядов. То есть предметы показались бдительному прохожему похожими на снаряды и он был поражен, что его догадка оправдалась, когда он подошел поближе. Трогать находку мужчина не стал, сразу вызвав спасателей.

Взрывотехники установили, что найденные снаряды - химические снаряды британского производства. Боеприпасы были начинены ипритом, боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия. Снаряды были начинены и поражающими элементами для двойного урона противнику.

Специалисты объясняют закладку снарядов тем, что интервенты устанавливали их в качестве минных заграждений перед частями наступающей Красной армии. Предохранители со снарядов были сняты и любое неосторожное движение могло привести к взрыву.

Все найденные боеприпасы уничтожены на полигоне под Архангельском.