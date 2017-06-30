Под Барнаулом мальчик остался без рук, спасая котенка

Следственный комитет по Алтайскому краю проводит с 30 июня доследственную проверку факта травмирования 16-летнего подростка электротоком. Сам инцидент произошел 9 июня в Барнауле. Мальчик хотел спасти котенка.

После того как история стала достоянием СМИ, региональный СК РФ начал проверять факты, связанные с несчастьем подростка.

Котенок сидел на дереве, а подросток решил его достать и полез за ним. Инцидент произошел в барнаульском поселке «Спутник». Подросток попытался достать котенка, пройдя по металлической трубе, которая вела к дереву от старой котельной. Над трубой проходит линия электропередач, которую подросток и зацепил, получив сильнейшие ожоги. Врачи, спасая жизнь подростку, вынуждены были ампутировать ему оба предплечья.

Следственный комитет намерен проверить, насколько полно исполняли свои обязанности лица, которые отвечают за эксплуатацию электросетей.