В сети сообщили о двух погибших в результате удара молнии в Московском регионе

Во время сегодняшней грозы в Московском регионе 2 человека погибли в результате удара молнии. Соответствующая информация появилась некоторое время назад в сети.

Как удалось узнать Telegram-каналу Mash, один из смертельных инцидентов произошел на территории Новой Москвы, другой - в Дмитровском районе Московской области. Уточняется, что в последнем случае ставший жертвой стихии человек пытался укрыться от шторма под зонтом.

На настоящий момент официально подтверждена гибель одного человека во время грозы, обрушившейся на Москву и Подмосковье. Как писали «Аргументы недели» ранее в пятницу, сообщение о трагическом происшествии поступило в Министерство здравоохранения.