Молния ударила в два пассажирских самолета при подлете к Москве

Два пассажирских самолета - "Боинг", направлявшийся из Астрахани во "Внуково", и "Аэробус", возвращавшийся из Праги в "Шереметьево" - в четверг, 29 июня, были повреждены молнией на подлете к Москве.

По данным информатора в экстренных службах, вчера днем поражение разрядом атмосферного электричества получил самолет "Боинг", направлявшийся из Астрахани во "Внуково", и "Аэробус", возвращавшийся из Праги в "Шереметьево", - передает "Интерфакс".

Никто из пассажиров и членов экипажей в результате инцидента не пострадал.

На внешней стороне фюзеляжей самолетов после приземления обнаружены следы попадания молнии: на одном из авиалайнере оплавились несколько заклепок на обшивке фюзеляжа, на другом воздушном судне специалисты обнаружили повреждения на одном из стабилизаторов и обтекателей.

В Москве в пятницу начался сильный дождь, гремит гроза. В районе Северное Тушино несколько минут назад дождь лил стеной.