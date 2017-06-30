МЧС ищет мужчину, спасшего тонувшую в Москве-реке в Серебряном бору девушку

В Москве чуть не утонула 25-летняя девушка, ее спас неизвестный молодой мужчина. В Серебряном бору, в районе пляжной зоны, девушка 1993 года рождения, находясь в воде Москва-реки, начала тонуть.

Неизвестный молодой человек помог ей выбраться на берег, - сообщил источник в экстренных службах Москвы. Девушке вызвали "скорую", и она была госпитализирована. Молодой человек, спасший девушку, ушел с пляжа незамеченным.

Обнаружить его пока не удалось. Спасителя девушки сейчас разыскивают столичные спасатели.

В Омской области 13-летний мальчик спасал свою одноклассницу. Девочка спасена. А мальчик, к сожалению, утонул.