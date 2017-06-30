СКР: Пропавшие под Орлом женщина и ее полугодовалый ребенок найдены мертвыми

Пропавшие в Орловской области женщина и ее шестимесячный сын найдены мертвыми в лесу возле села Становое Орловского района. По данным СКР, тела 32-летней женщины и младенца найдены с признаками удушения.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В полицию в четверг о пропаже жены и маленького сына заявил глава семейства. По словам мужчины, они семьей ехали на автомобиле в соседний регион. На территории Орловского района около лесополосы он остановился отдохнуть. Когда мужчина проснулся, то не обнаружил супруги и малыша.

В поисках женщины и мальчика участвовали сотрудники полиции, МЧС, ФСБ и волонтеры "Лиза Алерт". Также для поисков привлекались беспилотные летательные аппараты.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, следователи-криминалисты, эксперты, сотрудники полиции. В связи с повышенным общественным резонансом совершенного преступления принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Следствием рассматривается несколько версий совершенного преступления. Приоритетной является версия – совершение матерью убийства сына и позже она свела счеты со своей жизнью. Расследование уголовного дела продолжается.