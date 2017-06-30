СКР: криминала в смерти певицы Жанны Роштаковой нет

Приморские следователи не стали возбуждать дело после смерти певицы Жанны Роштаковой. Жанна Роштакова скончалась в январе 2017 года. О смерти первым сообщил Прохор Шаляпин. Артист тогда отметил, что его коллега-подруга "ничем не болела, и ничто не предвещало беды".

По данным следствия, тело артистки было обнаружено в ванне без признаков насильственной смерти. СМИ писали, что девушке на голову упала полка, когда она лежала в ванной.

Представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю сообщил, что криминал не обнаружен, - передает РИА Новости.

Жанна Роштакова — лауреат молодежной премии "Хрустальная нота" 1997 года, победитель конкурса "Утренняя звезда" в старшей вокальной группе в 1999 году в Юрмале. Представитель группы "Лицей" Евгений Яковлев, Роштакова не входила в основной состав группы, но несколько раз выступала "на подмене".