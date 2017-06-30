На Митрофановском кладбище Челябинска нашли незаконные могилы

Сотрудники Митрофановского кладбища в Челябинске Работники «Службы городских кладбищ» нашли три незаконно сооруженные могилы на Митрофановском кладбище, которое находится в столице Южного Урала. Люди были захоронены несмотря на противодействие сотрудников администрации и работников кладбища. Муниципальные службы намерены обратиться в прокуратуру и правоохранительные органы.

Свежие могилы работники кладбища заметили 23 июня. В этот же день здесь прошли похороны, которые организовали сотрудники ритуального агентства «Мемориал-Сервис № 1». Мероприятие прошло без предъявления всех необходимых документов. Обряд не остановили по соображениям этики, но администрация кладбища обратилась в полицию.

На следующий день, 24 июня, прошли еще две церемонии захоронения в могилы на Митрофановском кладбище, которые были выкопаны частными организациями также самовольно. В этот раз ритуальное агентство «Вечность» также не предоставило документы. Машины похоронной процессии заехали на территорию кладбища через пожарный проезд. На эти факты незаконных захоронений также были написаны заявления в правоохранительные органы.

Руководитель МКУ «Служба городских кладбищ» Мария Кольцова, рассказала, что порядок захоронения в Челябинске определен в «Положении об организации ритуальных услуг», принятым депутатами городской думы в 2006 году. Для того, чтобы похоронить человека, нужно заполнить специальный бланк. Родственнику согласуют и предоставляют бесплатно участок для захоронения усопшего. Разрешение о захоронении выдается на основании гербового свидетельства о смерти.

- Если этого документа нет, непонятно, кого хоронят, - пояснила Мария Кольцова. - Мы обязаны произвести регистрацию. Захоронение производится на основании разрешения, и в том месте, которое согласовано.

Директор МКУ объяснила, что копать могилы имеют право любые учреждения, оказывающие ритуальные услуги, но нельзя нарушать порядок согласования.

- Вызывают удивление действия известных ритуальных агентств – «Мемориала» и «Вечности», которые давно работают на рынке, но позволили себе быть замешанными в подобном скандале, - уточнила Мария Кольцова. - Они прекрасно знают порядок получения документов, и где находится администрация кладбища, но в данном случае почему-то не стали действовать по закону.