Суд арестовал студента МГИМО, сбившего байкера на Кутузовском

В Москве Никулинский суд в четверг, 29 июня, арестовал студента МГИМО Аркадия Смелова, по версии следствия, сбившего мотоциклиста на Кутузовском проспекте. Студент арестован до 26 августа.

Вчера в суде Аркадий Смелов сделал заявление. По данным ГИБДД, в понедельник в час ночи автомобиль Mercedes, за рулем которого якобы был пьяный 20-летний студент МГИМО на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия. Байкер - 23-летний руководитель мотодвижения института МАДИ Аркадий Дымов - был госпитализирован и в больнице скончался.

Водителя Mercedes задержали по горячим следам. После столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку.

Московские байкеры требуют тщательно расследования ДТП.