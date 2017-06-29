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Теннисистка Уильямс спровоцировала ДТП

29 июня 2017, 23:25 [ «Аргументы Недели» ]

Теннисистка Уильямс спровоцировала ДТП
globallookpress.com

Одиннадцатая ракетка мира по версии WTA 37-летняя Винус Уильмс (старшая сестра Серены Уильямс) стала виновницей аварии со смертельным исходом. Трагедия произошла 9 июня, но известно о ней стало только что.

Авария, в которой погиб мужчина, произошла в американском штате Флорида 9 июня, но только что стало известно, что смертельную аварию спровоцировала известная теннисистка Винус Уильямс, сообщает «Лайф».

Внедорожник теннисистки на перекрестке протаранил автомобиль, за рулем которого был 78-летний Джером Барсон. От полученных травм мужчина скончался в больнице спустя 14 дней после ДТП, так и не сумев оправиться. Помимо Джерома в машине была и его супруга, которая получила несколько переломов и выжила.

Полиция пришла к заключению, что виновна в ДТП Уильямс. Сама спортсменка инцидент никак не комментирует.

 

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