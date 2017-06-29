В Петербурге на дороге вспыхнул автомобиль

Инцидент с пожаром в автомобиле произошел вечером 29 июня в Невском районе Санкт-Петербурга. Автомобиль «Форд» S-max вспыхнул при движении по шоссе, при этом водителю удалось вовремя покинуть салон.

При пожаре машины ее водитель не пострадал, но иномарка сгорела до тла, сообщает «Росбалт».

О пожаре на проспекте Пятилеток в Санкт-Петербурге очевидцы сообщают то, что иномарка загорелась сама, находясь в движении. Инцидент произошел у дома №10. Пожарные бригады потушили пожар, но автомобиль сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Известно, что водителю на вид - лет 50, и он сумел быстро покинуть горящий салон.