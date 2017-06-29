Питон стал «диггером» не по своей воле, его просто бросил прежний хозяин и огромной змее ничего не оставалось, как освоить в качестве жилища канализацию жилого дома. Питон жил в канализации три месяца.

О поимке питона во французской канализации сообщает РИА Новости.

Змее удавалось скрываться три месяца, пока за ней не развернули настоящую охоту. Все началось с того как житель дома, под которым скрывался питон, как-то ночью вышел в туалет и столкнулся с питоном, что называется, нос к носу. Придя в себя после такого «свидания», мужчина вызвал спасателей, но питону удалось уйти.

Поймали питона спустя три недели специалисты по экзотическим животным. Эксперты придумали ловушку с мышью и установили ее в туалете. Питон «клюнул» на приманку. Пойманную змею передали в аквариум местной коммуны Ле-Бюг, где уже живет гигантская анаконда.