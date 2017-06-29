Памятник выпускникам рокового 1941-го года открыли в Сергиевом Посаде Московской области накануне днем. По мнению местных жителей, скульптору удалось передать трагичность эпохи, но и скабрезности хватает.

В Сергиевом Посаде считают, что девушка в скульптурной группе изображена чересчур откровенно, - это если мягко сказать, передает РЕН ТВ.

Монумент изображает пару выпускников, которая танцует вальс. К парню претензий о общественников нет, он выполнен безупречно, а вот его партнерша по танцу… почти голая, иначе не скажешь. Возмущенные жители считают, что такой «художественный замысел» позорит ту эпоху, а не возвеличивает момент, как должно быть. «Порнографическую» скульптуру жители предлагают убрать, заменив ее цветочной клумбой.

Примечательно, что автор скульптуры - иерей церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери в поселке Власьево Тверской области Евгений Антонов.