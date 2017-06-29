В США в университете штата Кентукки прогремел взрыв

В США в университете Murray State University штата Кентукки прогремел взрыв. Администрация университета сообщила в соцсети о взрыве в одном из зданий. В результате взрыва пострадали два человека, - передал телеканал WDRB.

"В зале Richmond произошел взрыв. На месте работают службы экстренной помощи. Просьба не приближаться к месту происшествия", — написано на официальной странице администрации университета Murray State University в Twitter.

В соцсетях пишут, что взрыв газа произошел в новом общежитии университета. Некоторые почувствовали вибрацию от взрыва в нескольких метрах от кампуса.