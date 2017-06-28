Суд арестовал Мару Багдасарян

Мару Багдасарян арестовали на шесть суток. Такой вердикт несколько минут назад вынес один из московских судов.

Данное наказание назначено скандально известной уличной гонщице за то, что она прогуливала обязательные работы, к которым была приговорена за административные правонарушения. Как писали «Аргументы недели» накануне, состоявшееся сегодня заседание должно было пройти 26 июня, однако его перенесли.

Ранее в среду СМИ сообщили, что стритрейсерша пожаловалась президенту России Владимиру Путину на действия сотрудников правоохранительных органов. По мнению девушки, ее незаконно лишили водительского удостоверения.