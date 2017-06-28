Смартфон воспламенился в руках девочки, ребенок пострадал

В Екатеринбурге в руках 11-летней девочки воспламенился смартфон. В результате самопроизвольного воспламенения смартфона школьнице причинён термический ожог.

Информацию об инциденте проверяет следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области.

В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе, характер полученных малолетним ребёнком травм и степень тяжести вреда здоровью девочки. Будут опрошены пострадавшая, её родители, а также представители салона сотовой связи, в котором семья девочки купила гаджет.

По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.