В Воронежской области дети отбили у живодера пять щенков

В Воронежской области игравшие во дворе дети спасли щенков, которых собирался жестоким способом убить живодер.

Как сообщает паблик Mash, мужчина положил животных в мешок и бил им по бетонным ступеням. Увидевшие это дети начали кричать, прибежавшие родители отобрали у живодера мешок. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции, которых вызвали взрослые.

В результате удалось спасти от гибели пять щенков. В настоящее время они нашли новых хозяев.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Новосибирске приговорили к двум годам тюремного заключения мужчину, который убил котенка на глазах у своих детей.