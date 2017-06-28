Установлена личность девушки - водителя Mercedes, сбившей байкера на Кутузовском

Установлена личность девушки, которая находилась за рулем автомобиля Mercedes ML, столкнувшегося в мотоциклом на Кутузовском проспекте. Байкер Аркадий Дымов получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Байкера сбила 20-летняя Юлия Дубовцева, - сообщает Mash. Её отец - крупный бизнесмен.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. СМИ писали, что пьяные студенты МГИМО попытались скрыться с места ДТП. Но Mercedes задел автобусную остановку и вылетел в кювет. Там и обнаружили машину. Московские байкеры собрались у МГИМО после ДТП с участием студента вуза.

Как стало известно сегодня, девушка сама явилась в полицию. Аркадий Дымов был руководителем мотосекции при университете МАДИ.