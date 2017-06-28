Дело возбуждено по факту ДТП с пьяными студентами МГИМО и мотоциклистом

В Москве уголовное дело возбуждено по факту гибели мотоциклиста в ДТП на Кутузовском проспекте в ночь на понедельник, 26 июня. На Кутузовском в районе дома № 48 столкнулись автомобиль Mercedes и мотоцикл Yamahа под управлением 23-летнего руководителя мотодвижения МАДИ Аркадия Дымов.

Байкер в результате аварии получил серьезные травмы, был госпитализирован и скончался в больнице.

По некоторым данным, в автомобиле Mercedes ехали студенты МГИМО и находились они в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

Паблик Mash ранее после аварии информировал, что в белом Mercedes ехала группа студентов МГИМО. Водитель сбил байкера при перестроении на Кутузовском шоссе.

Пьяные студенты попытались скрыться с места ДТП. Но Mercedes задел автобусную остановку и вылетел в кювет. Там и обнаружили машину.

"Аргументы недели" писали, что московские байкеры собрались у МГИМО после ДТП с участием студента вуза.