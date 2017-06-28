Кемеровского чиновника отстранили от должности из-за драки с соседями

Администрация Кемеровской области начала проверку после появления видеозаписи, на которой соседи по даче обвиняют начальника департамента промышленности Сергея Карпунькина в угрозах и побоях.

На время разбирательств чиновник отстранен от должности. Исполняющим обязанности начальника департамента назначен его первый зам Юрий Ударцев.

Бытовой конфликт, переросший в драку между соседями, произошел в садовом некоммерческом товариществе "Рябинка". Сообщение о драке между владельцами дачных участков поступило в дежурную часть отдела МВД по Кемеровскому району.



