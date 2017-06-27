Московского школьника задержали за возложение цветов к зданию Минкомсвязи

Московские полицейские задержали сегодня школьника, который возложил цветы к зданию Минкомсвязи.

Как заявил молодой человек правоохранителям, таким способом он решил почтить «смерть» министерства. По мнению юноши, последние инициативы ведомства, в частности, вероятная блокировка Telegram, свидетельствуют о «кончине» Минкомсвязи. Как удалось узнать «ОВД-Инфо», в настоящее время школьник дает объяснения в одном из отделов полиции.

Ранее «Аргументы недели» писали, что мессенджер Telegram может быть заблокирован на территории России в ближайшие дни. Команда сервиса отказывается выполнять требования законодательства РФ.