Военная база США в Алабаме закрыта из-за сообщений о стрельбе
27 июня 2017, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
Расположенная вблизи города Хантсвилл в штате Алабама военная база Redstone Arsenal закрыта по тревоге после информации о стрельбе. По информации телеканала WFTV, там находится ведущий стрельбу человек.
Эксплуатирующими организациями базы являются Авиационно-ракетное командование армии США (AMCOM) и Космический центр Маршалла НАСА.
Доступ к базе заблокирован. Уточняется, что инцидент не связан с возможными учениями. На базе работает более 40 тысяч человек.