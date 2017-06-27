Военная база США в Алабаме закрыта из-за сообщений о стрельбе

Расположенная вблизи города Хантсвилл в штате Алабама военная база Redstone Arsenal закрыта по тревоге после информации о стрельбе. По информации телеканала WFTV, там находится ведущий стрельбу человек.

Эксплуатирующими организациями базы являются Авиационно-ракетное командование армии США (AMCOM) и Космический центр Маршалла НАСА.

Доступ к базе заблокирован. Уточняется, что инцидент не связан с возможными учениями. На базе работает более 40 тысяч человек.