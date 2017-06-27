ЦБ сообщил о хакерских атаках на российские банки

От действий хакеров, распространивших сегодня вирус-вымогатель Petya, пострадали несколько российских банков. Такую информацию некоторое время назад распространил Центральный банк РФ.

В сообщении ЦБ говорится, что на данный момент специалистами выявлены единичные случаи заражения. Сейчас идет работа по устранению последствий хакерской атаки.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что вымогающая деньги вредоносная программа проникла в серверы органов государственной власти и ряда крупных компаний в России и на Украине. Хакерская атака затронула, в том числе, и Чернобыльскую атомную электростанцию.