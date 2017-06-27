Песков прокомментировал сообщения о кибератаке в России
27 июня 2017, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Распространение вируса-вымогателя Petya не сказалось на работе серверов администрации российского президента. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
Заявление спикера Кремля процитировало агентство ТАСС. По словам Пескова, в настоящее время компьютерные системы функционируют в штатном режиме.
Ранее «Аргументы недели» писали, что хакеры атаковали серверы нескольких крупных российских компаний. Вирус, проникающий в локальные сети, вымогает деньги у владельцев зараженных компьютеров. Одновременно аналогичная атака произошла на Украине. Злоумышленникам удалось взломать все компьютеры кабинета министров страны.