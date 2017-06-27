Песков прокомментировал сообщения о кибератаке в России

Распространение вируса-вымогателя Petya не сказалось на работе серверов администрации российского президента. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Заявление спикера Кремля процитировало агентство ТАСС. По словам Пескова, в настоящее время компьютерные системы функционируют в штатном режиме.

Ранее «Аргументы недели» писали, что хакеры атаковали серверы нескольких крупных российских компаний. Вирус, проникающий в локальные сети, вымогает деньги у владельцев зараженных компьютеров. Одновременно аналогичная атака произошла на Украине. Злоумышленникам удалось взломать все компьютеры кабинета министров страны.