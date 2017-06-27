В Ростовской области на рабочего упал дом

Дом на рабочего рухнул в городе Новошахтинск Ростовской области. ЧП случилось на улице Рабоче-Крестьянская накануне вечером. Дом был аварийным и подлежал сносу. Рабочий разбирал элементы здания.

Дом в Ростовской области готовили к сосу и рабочий занимался подготовкой здания, пишет газета «Известия».

Когда рабочий находился внутри здания, ветхое строение не выдержало и рухнуло. Спасательные бригады вызвали сразу и они были на месте ЧП уже через 10 минут. Аккуратно разбирая завалы, спасатели смогли найти рабочего, который чудом выжил. Мужчину доставили в больницу, медики считают, что его здоровью ничто не угрожает: рабочий пол\учил несколько незначительных синяков и ссадин.