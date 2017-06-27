Друзья пропавшего в Петербурге мальчика признались, что столкнули его в Неву

О пропаже 13-летнего Димы Богданова сообщили еще 22 июня. Парнишка вместе с друзьями ушел гулять, но домой к вечеру не вернулся.

Родители написали заявление в полицию. Бросили клич в соцсетях и на форумах. К поискам подключились и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». Обзванивали больницы, прочесывали парки. Родители Димы даже к экстрасенсам обратились.

Четверых ребят, с которыми гулял подросток, нашли без проблем – они ни от кого не прятались. Полицейские начали аккуратно: где расстались, что Дима сказал на прощание?

И тут один из мальчишек сделал странное заявление.

- Он сказал: мы гуляли с друзьями по набережной Невы, и один парень Диму столкнул, Отец и мать мальчика, по понятным причинам, с журналистами сейчас не общаются. Мальчишку поначалу никто не принял всерьез. Слишком уж дикой казалась эта шутка.

По-прежнему Диму искали на суше – ну, мало ли, обиделся на родителей, прячется где-то у друзей? А версию про «столкнули в Неву» нарочно придумали, для отвода глаз… Мальчик, рассказавший об инциденте, от своих слов вскоре отказался.

И тут вдруг выяснилось, что, помимо Димы и четверых мальчишек, в компании был и еще один человек. Его зовут Артем (имя изменен).

Накануне водолазы начали обследовать дно реки в том месте, на которое указали ребята, речь идет о набережной в районе метро "Пролетарская". Когда-то здесь стояли старинные корпуса Карточной фабрики. Но в 2007 году здания снесли, а на их месте возвели гигантский жилой корпус.

Набережная за ЖК так и осталась неблагоустроенной. И 26 июня стало понятно: ребята не шутили.

- Тело Димы найдено в Неве. Отец на месте, в штабе спасателей. Он его опознал.

После странного признания друзей Димы еще дважды вызывали на допрос. Они меняли показания. Но все-таки признались, что столкнули. Правда, один мальчик настаивал, что прыгнул за Димой, хотел спасти, но не смог.

Уголовное дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности». Частичная уголовная ответственность в России наступает с 14 лет. Но ребенку, который в шутку утопил Диму, может быть меньше.

(По материалам сайтов 5.tv.ru, rosbalt.ru, rg.ru)