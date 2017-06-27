Мэра Ялты выселили из элитного корупса санатория

Глава города Ялта проживал в элитном корпусе санатория "Солнечная Таврика", что находится по соседству с Ласточкиным гнездом (Симферополь). Мэр Ялты жил в элитном корпусе, а платил как за обычную квартиру.

Девять месяцев активисты переписывались с правоохранительными органами, и все-таки добились своего: мэр покинул санаторий, сообщает «Лента.ру».

Мэр Ялты Андрей Ростенко проживал в элитном корпусе санатория, используя его как служебное жилье и платил за проживание 29 тысяч рублей в месяц.

Между тем общественники подсчитали, что аренда бывшей дачи генерала Ивана Якубовского, которую и занимал Ростенко, стоила не менее 100 тысяч рублей. А за 29 тысяч в Ялте можно снять лишь однокомнатную квартиру со скромным ремонтом. Активисты положили конец «красивой жизни» мэра Ялты, он покинул санаторий.