Пожилая иркутянка неделю блуждала по тайге и выжила

Жительница Иркутска 60 лет пропала 18 июня. Женщина приехала на дачу и решила набрать черемши в тайге, - с тех пор ее и не видели. Спасательные отряды прочесывали местность в поисках дамы, но безуспешно.

Пенсионерка вышла за черемшой из дачного поселка под Иркутском, в тайгу зашла на Голоустенском тракте, - это уже выяснило следствие для организации поисковой операции, сообщает «Лента.ру».

27 июня поиски благополучно завершились, пенсионерка найдена живой в 19 километрах от Иркутска. О том, что женщина здорова, говорить не приходится: дама в крайней степени истощения и ее положили в клинику. Врачи заверяют, что здоровью дамы ничто не угрожает.