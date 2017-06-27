Семья погибшего под колесами иномарки во дворе собственного дома 6-летнего Алёши Шимко решила пойти на крайние меры и обратилась к независимым экспертам, чтобы провести эксгумацию.

Поставить окончательную точку в спорах о том, был ли ребёнок действительно пьян в момент наезда автоледи поможет анализ мышечной ткани ребенка. Как поясняют эксперты, по мышцам еще можно определить, пил мальчик водку или нет. Брать кровь на повторный анализ бессмысленно, поскольку с момента смерти прошло уже больше двух месяцев, и организм вовсю подвергается процессу гниения, поясняет паблик Mash. Дело за малым – добиться разрешения на эксгумацию.

Первая экспертиза показала, что мальчик в момент аварии был сильно пьян. В его крови обнаружили 2,7 промилле - даже для взрослого убойная доза, равная 300 выпитым граммам водки, не говоря уж о ребенке. Родители отказываются верить в подобную чушь и полагают, что алкоголь в печень сына закачали уже после его смерти. По настоянию родных был проведён повторный анализ крови, но эксперты не смогли установить наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя из-за их летучести.



