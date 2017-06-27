Ранее «Аргументы недели» сообщали о взрыве автомобиля в Киеве. Сейчас стало доступно видео с места происшествия. Жертвой взрыва стал мужчина, водитель иномарки. Есть информация, что пострадавший служит в СБУ.

Взрыв иномарки на улице Киева произошел рано утром 27 июня, сообщает «Лайф». Взрыв полностью уничтожил «Мерседес», но водитель иномарки выжил, он доставлен в клинику. От взрыва пострадало еще два человека, случайно оказавшиеся поблизости.

Напомним, автомобиль «Мерседес» взорвался рано утром в Киеве на пересечении улиц Соломенской и Механизаторов. До сих пор нет сведений, являлся ли взрыв терактом, но есть информация, что пострадавший водитель – офицер Службы безопасности Украины.