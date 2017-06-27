В Киеве взорвался автомобиль, есть пострадавшие

Взрыв легкового автомобиля произошел рано утром 27 июня в Соломенском районе Киева. Есть сведения, что при взрыве пострадал мужчина (его имя не оглашается). В украинской полиции пока не сообщают деталей.

О взрыве авто в Киеве сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Киева Оксану Блищик.

Автомобиль взорвался на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов. На место происшествия выехали спасатели, полиция и пожарные. Есть сведения, что при взрыве пострадал один мужчина, он госпитализирован. Является ли произошедшее терактом, пока не понятно. По какой причине произошел взрыв, установит следствие, полиция уже работает.