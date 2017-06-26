В Пермском крае иномарка с главой района и мэром попала в смертельное ДТП

Hyundai Sonata, принадлежащая администрации Усольского района Пермского края, в понедельник утром столкнулась со встречным большегрузом на 163-м километре трассы Пермь — Березники.

В автомобиле находились глава Усольского городского поселения Андрей Богатырев и глава администрации Усольского муниципального района Валерий Чистяков. Чиновники получили серьезные травмы. Погибла находившаяся в иномарке 22-летняя девушка, работавшая в одной из администраций. Водитель легковой машины госпитализирован в тяжелом состоянии, у него диагностированы различные переломы.

Выполняя обгон, водитель Hyndai не справился с управлением, из-за чего машину вынесло к противоположной обочине, ударило о металлическое ограждение, а затем в легковушку врезалась фура.