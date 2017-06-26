В Свердловской области нашли потерявшихся бабушку и внука

Поисковая операция по поиску пропавших в уральской тайге бабушки и ее внука была развернута днем 26 июня. В МЧС Свердловской области сообщают об успешном завершении поисковой операции, люди нашлись.

Бабушка и внук заблудились в тайге под Екатеринбургом, что неудивительно для городских жителей. К поисковой операции привлекли 47 человек (27 – спасатели МЧС) и девять единиц техники, пишет газета «Известия».

Тайгу прочесали и нашли пропавших людей. Бабушке с внуком повезло, они вышли к пасеке и укрылись в ее сторожке. Пасека находится в шести километрах от села Отевка, - люди не дошли до селения совсем немного. Жизни и здоровью найденных людей ничто не угрожает.