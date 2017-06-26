Пьяная мамаша забыла грудного ребенка в песочнице
26 июня 2017, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]
Случайная прохожая, проживающая в Волгодонске Ростовской области, обнаружила ночью в песочнице на детской площадке грудного ребенка. Укутав младенца в куртку, она отнесла «находку» в полицию.
Там отправили ребенка в медучреждение. Не составило особого труда отыскать мать брошенного младенца. Ею оказалась 25-летняя местная жительница. Накануне она отправилась на прогулку с ребенком, но выпив спиртное, напрочь забыла, с кем оказалась на детской площадке.
Полиция ходатайствует перед судом о лишении «забывчивой» матери родительских прав. Куда будет в дальнейшем помещен ребенок, пока неизвестно.