Пьяная мамаша забыла грудного ребенка в песочнице

Случайная прохожая, проживающая в Волгодонске Ростовской области, обнаружила ночью в песочнице на детской площадке грудного ребенка. Укутав младенца в куртку, она отнесла «находку» в полицию.

Там отправили ребенка в медучреждение. Не составило особого труда отыскать мать брошенного младенца. Ею оказалась 25-летняя местная жительница. Накануне она отправилась на прогулку с ребенком, но выпив спиртное, напрочь забыла, с кем оказалась на детской площадке.

Полиция ходатайствует перед судом о лишении «забывчивой» матери родительских прав. Куда будет в дальнейшем помещен ребенок, пока неизвестно.