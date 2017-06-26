На реке Обь обнаружили дрейфующий буксир с пьяной командой

Экипаж судна «Соболь» обнаружил на реке Обь свободно дрейфующий буксир. Попытки связаться с судном оказались тщетны, тогда капитан теплохода принял решение сойти на пустующий буксир.



Как оказалось, экипаж – механик, рулевой-моторист и повар - были мертвецки пьяны и спокойным сном спали у себя в каютах. Судно в срочном порядке пришвартовали к берегу, сообщает территориальное Управление на транспорте МВД России. Сейчас проводится проверка по поводу инцидента с установлением всех виновных лиц, допустивших дрейф буксировочного судна.



