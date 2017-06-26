Машинист «Стрижа» о ЧП на Курском вокзале: 200 метров отделяло нас от трагедии

Машинист «Стрижа» Владимир Тенишев рассказал об инциденте на Курском вокзале в Москве, который произошел 19 июня. К счастью, большой трагедии удалось избежать и сотни пассажиров не пострадали.

«Стриж» к тому моменту уже въезжал на вокзал на скорости 20 км/ч. «Вдруг видим с помощником пыль из-под колес отправляющейся электрички. Мгновенно дошло: сход тележки электропоезда», - вспоминает машинист. Они тут же применили «экстренное торможение», вагоны электрички «уже наваливались» на поезд, но все же остановились. По результатам расшифровки ленты тормозной путь «Стрижа» составил 20 метров.

Отсчет шел на секунды. Запоздалая реакция машиниста и его помощника стоила бы жизней не только их самих, но и людей, сидящих за их спинами. После разбирательств всех обстоятельств ЧП, у Следственного комитета и ревизоров РЖД претензий к локомотивной бригаде «Стрижа» не возникло, пишет «Гудок».



