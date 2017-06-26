Неизвестные вандалы разгромили могилу Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы разгромили мемориал, созданный на месте захоронения рок-музыканта, лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя. Цой, погибший в ДТП в августе 1990 года, похоронен в Петербурге на Богословском кладбище.

"Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище. Вот что за страна? Ублюдки..." — опубликовала фото и подпись к нему в соцсети во "ВКонтакте" Вероника Красильникова. Инцидент произошел 24 июня.

Рок-музыкант погиб в возрасте 28 лет. 21 июня 2017 года Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.