Парочка устроила на кладбище пикник, приспособив под мангал надгробие

Полиция начала проверку после появившейся в СМИ информации о пикнике на кладбище в черте Благовещенска. Не имея, видимо, собственной дачи, парочка решила выбраться на природу таким образом.

Прихватив с собой салатики и два литра пива, местная парочка решила приготовить шашлык, используя надгробье как мангал. Сами они расположились на соседних могилках.

Увидев кладбищенский пикник, случайный свидетель впал в ступор. Не надеясь, что ему поверят, мужчина снял место действия на камеру мобильного телефона. Снимок появился в «Амурской службе новостей». По словам свидетеля, мужчина и женщина, организовавшие отдых среди могильных плит, выглядели прилично, были хорошо одеты, а на вид им лет под 40. То есть это была не безбашенная молодежь.



