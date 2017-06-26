СКР начал проверку после гибели полуторагодовалого ребенка в домашнем бассейне

Следственный комитет России начал проверку после гибели полуторагодовалого ребенка в домашнем бассейне. Трагедия произошла накануне в деревне Мансурово Истринского района Московской области.

Как установило следствие, малыш играл рядом с бассейном, пока отец косил траву на участке частного дома. Нашли его уже мертвым. Медики лишь констатировали смерть ребенка. Предположительно, он мог захлебнуться, оказавшись в бассейне с водой.