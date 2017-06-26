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Детский омбудсмен винит в смерти 4-летней девочки ее родителей

26 июня 2017, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Детский омбудсмен винит в смерти 4-летней девочки ее родителей

Жуткая трагедия произошла несколько дней назад в городе Вольск Саратовской области -  шестилетний мальчик случайно во время игры убил свою четырехлетнюю сестру из ружья. Девочка получила пулю в голову и тут же скончалась.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя винит в трагедии родителей детей, нарушивших правила хранения оружия. "Мужики!! Правила хранения написаны на вот таких вот смертях. Страшных смертях! Как теперь жить семье? Наказание самое страшное произошло, что бы сейчас не предъявили правоохранители", – написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

Мало того, что родители детей понесут наказание за свою безответственность (заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"), их старший ребенок всю жизнь будет жить с чувством вины за гибель сестрички. Пусть сейчас он еще не осознает это в полной мере, на его психике уже отложен отпечаток случившегося. Если бы ружье хранилось по правилам, ребенок бы не смог вставить патроны в ружье, да и вообще его достать.

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