На Кубани страшное ДТП произошло в ночь на понедельник на 9 километре федеральной трассы "Кавказ". В результате лобового столкновения автомобилей "Лада Приора" и ВАЗ-2115 погибли два водителя и два пассажира. Еще два человека пострадали.

Авария произошла около часа ночи. По предварительным данным полиции, 34-летний водитель машины ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с "Лада Приора", за рулём которой находился 22-летний житель Карачаево-Черкесской Республики. Водители и два пассажира погибли на месте аварии.

Пострадавшие пассажиры ВАЗ-2115 госпитализированы в реанимационное отделение Павловской ЦРБ.