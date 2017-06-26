Бытовой конфликт в московской коммуналке не смог закончиться одним скандалом

В коммунальной квартире в доме 26 по улице Нагатинской и прежде не всегда было спокойно: мужчина частенько конфликтовал с 16-летней соседкой. В это воскресенье обычная бытовая ссора зашла слишком далеко.

Мужчина достал пневматический пистолет и открыл стрельбу по несовершеннолетним брату и сестре обидчицы. При этом он попал только в девушку, которая, в свою очередь, брызнула ему в глаза газовым баллончиком. Обоих пострадавших госпитализировали.

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного МВД около 23:30 25 июня.