Бытовой конфликт в московской коммуналке не смог закончиться одним скандалом
26 июня 2017, 07:34 [ «Аргументы Недели» ]
В коммунальной квартире в доме 26 по улице Нагатинской и прежде не всегда было спокойно: мужчина частенько конфликтовал с 16-летней соседкой. В это воскресенье обычная бытовая ссора зашла слишком далеко.
Мужчина достал пневматический пистолет и открыл стрельбу по несовершеннолетним брату и сестре обидчицы. При этом он попал только в девушку, которая, в свою очередь, брызнула ему в глаза газовым баллончиком. Обоих пострадавших госпитализировали.
Информация о ЧП поступила на пульт дежурного МВД около 23:30 25 июня.