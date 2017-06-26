В Брянске в новом перинатальном центре за три месяца погибли 11 детей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Брянской области установлено, что в Брянске в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в перинатальном центре ГАУЗ «Брянская городская больница №1» скончались 11 новорожденных детей.

По данным СКР, следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг. После получения результатов судебных экспертиз следователи дадут правовую оценку действиям медиков.

В новом перинатальном центре в Брянске трудятся 68 врачей, более 180 акушерок, медсестер и лаборанток. В областном департаменте здравоохранения рассказали, что для работы в перинатальном центре врачи-гинекологи, неонатологи, анестезиологи-реаниматологи прошли обучение в НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова и НИИ материнства и детства ЦБУ имени В.М. Городкова, - пишет "Российская газета".

Сейчас центр закрыт. Несколько мам рассказали, что были признаки инфекции.