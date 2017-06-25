СМИ: в подмосковном бассейне утонул двухлетний ребенок
25 июня 2017, 23:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Истринском районе Московской области 25 июня погиб мальчик двух лет. О гибели ребенка сообщает сайт региональной полиции. У журналистов есть сведения, что ребенок захлебнулся водой в плавательном бассейне.
В главке МВД гибель мальчика не комментируют: ведется следствие, сообщает РИА Новости.
В СМИ появилась информация, что труп ребенка обнаружили в деревне Мансурово. По свидетельству очевидцев, ребенок погиб, захлебнувшись водой в бассейне. При этом отмечалось, что ребенка уже нашли мертвым: медики только констатировали смерть.
Дальнейшими разбирательствами обстоятельств трагедии станет заниматься Следственный комитет РФ.