Забавным конфузом закончилось выступление в прямом эфире ведущего прогноза погоды в Ирландии. Телеведущий вышел в кадр с зонтиком и хотел рассказать о сильном ветре, но его моментально сдуло из кадра.

Зрители и так поняли суть прогноза погоды: ветер сильный и зонтик лучше не раскрывать, сообщает «Лайф».

Ведущий телевизионного прогноза погоды Дерек Хартиган работал в прямом эфире, но ветер про это не знал. Мощный порыв стихии увлек мужчину из кадра, как он с этим не боролся. Ветер оказался сильнее мужчины и его зонта: аксессуар починить не удалось. Дерек после конфуза вернулся в кадр, но его уже никто не слушал: ведущие в студии почти лежали от хохота в в своих креслах.