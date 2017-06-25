Депутат Верховной рады Надежда Савченко оказалась в центре скандала, когда захотела выступить перед украинским электоратом. Народного избранника закидал яйцами тот самый народ, который его и выбрал.

Украинцы все чаще проявляют агрессию по отношению к депутатам своего парламента и даже по отношению к президенту страны. Ранее «Аргументы недели» сообщали, как Петр Порошенко вынужден был бежать от собственного народа, чтобы не пострадать физически, сообщает «Лайф».

Яйцами кидали и в экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Надежда Савченко 25 июня вышла на встречу с тремя десятками своих избирателей и, что называется, «не смогла удержать аудиторию». Охрана Савченко сработала профессионально, но от народа не защитила: вся одежда депутата оказалась измазана яйцами. Полиция задержала предполагаемого организатора скандала, но люди попытались его отбить и произошла драка.