Турецкая полиция расстреляла гей-парад в Стамбуле

Ранее «Аргументы недели» сообщали про стычки с украинскими радикалами на киевском гей-параде. В столице Турции полиция церемониться не стала и открыла по ЛГБТ-демонстрантам огонь из табельного оружия.

Упорное желание ЛГБТ-сообществ ходить парадами им обходится все дороже, передает телеканал RT.

25 июня полицейские Стамбула открыли огонь по участникам гей-парада. Полиция применила резиновые пули, но вряд ли это успокаивает раненых. Кстати, о травмах в ходе инцидента турецкие СМИ не сообщают. Известно, что акция ЛТБТ-сообществ не была согласована, а для турецкой полиции к этому относятся как к очень серьезному преступлению.