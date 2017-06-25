В Гималаях сорвалась кабина канатной дороги, погибло пять человек

В Гималаях на севере Индии на канатной дороге произошла трагедия, сорвалась одна из кабин, в которой находились люди. Погибло семь человек, сорвавшись с высоты в несколько километров.

Трагедия произошла на популярном гималайском горном курорте в Индии, сообщает «Лента.ру».

Известно, что погибли семь человек, в том числе семья с двумя детьми и их гид. Кабина сорвалась с троса и рухнула на землю. В месте, где это произошло, канатная дорога находится на высоте в четыре километра над уровнем моря. Несчастье случилось из-за падения дерева на трос подъемника. На канатной дороге из-за инцидента застряло порядка ста человек, которые ждут эвакуацию.