Несчастный случай в американском парке развлечений "Шесть флагов" под Нью-Йорком мог бы вылиться в трагедию, но этого не произошло из-за слаженных действий отдыхающих и героизма одного из них.

Днем 25 июня с колеса обозрения в парке "Шесть флагов" сорвалась 14-летняя девочка, сообщают РИА Новости.

Как только подросток вывалился из корзины, посетители парка, те, что внизу, приготовились поймать девочку. Один мужчина залез на дерево и убрал ветки, за которые ребенок мог зацепиться при падении. В итоге девочка упала с высоты семь метров и при этом не получила серьезных травм. Представители парка развлечений заверили СМИ, что аттракцион, с которого сорвалась девочка, был полностью исправен.