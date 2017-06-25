Офицер штаба ВСУ сбежал с фронта с секретными документами

Это далеко не первый дезертир в подразделениях украинской армии, которые ведут боевые действия в Донбассе (АТО). Ранее «Аргументы недели» сообщали о подобных инцидентах. На этот раз сбежал офицер штаба.

Сбежавший офицер штаба армии – это уже очень серьезно, тем более, если он при этом прихватил с собой секретные документы. А именно так и поступил капитан ВСУ Алексей Бидусенко, офицер штаба АТО, который с 16 июня не отвечает на телефонные звонки, сообщает «Лайф».

Фронтовой полиции точно известно, что офицер не похищен, а именно сбежал. Бидусенко много раз говорил друзьям, что не хочет воевать в АТО и планирует переехать в столицу самопровозглашенной ЛНР или ДНР.